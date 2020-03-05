Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin TÜBİTAK Başarısı - Son Dakika

2019 yılı içerisinde Erciyes Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden toplam 102 proje TÜBİTAK 2209 A ve TÜBİTAK 2209 B programları kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.



TÜBİTAK, lisans öğrencilerini araştırmaya teşvik etmek ve proje yazımına adapte etmek adına lisans desteklerine oldukça önem vermektedir. Lisans desteklerinin önemi ve bu süreçte Erciyes Üniversitesi'nin göstermiş olduğu başarı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: " TÜBİTAK lisans destekleri programının amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Lisans öğrencilerine yönelik bu destekler, üniversite öğrencilerinin proje bilinci kazanması, üniversitenin gelişiminin yanı sıra mezunların yetkinliklerinin de artmasına vesile olmaktır. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak 2013 yılından beri biz de TÜBİTAK lisans destekleri programları ile ilgili öğrencilere bilgi edinmeleri adına düzenli olarak eğitim ve seminerler düzenliyoruz.



TÜBİTAK lisans destekleri 2019 yılı 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak için Erciyes Üniversitesi lisans bölümlerinde bulunan 1311 lisans öğrencisinin yer aldığı toplam 27 etkinlik düzenlemiş olup, 95 üniversite öğrencisinin projesine de birebir danışmanlık yaptık. Yapılan çalışmaların neticesinde de Erciyes Üniversitesi öğrencileri güzel bir başarıya imza atmış oldu. Bu kapsamda 2019 yılında destek almış tüm öğrencilerimizi ve bu tür projelere destek veren danışman akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.



31 Mart 2020 tarihinde son başvurusu olan TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği programına da sayılı günler kaldığını hatırlatmak isterim. TÜBİTAK lisans destekleri 2019 yılı 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik detaylı bilgi almak ve eğitim talep etmek isteyen öğrencilerimizin her daim Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebileceklerini belirtmek isterim." - KAYSERİ