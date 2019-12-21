Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçer, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını inceledi.

Dekan Akdağ, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Koçer de haberde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendi.

Doç. Dr. İlhan ise haberde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı karesini oyladı.

Dr. Öğretim Üyesi Kösedağ, haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları değerlendiren Dekan Prof. Dr. Akdağ, seçim yapmakta zorlandıklarını dile getirdi.

AA'nın objektif habercilik yaptığını ifade eden Akdağ, hem ulusal hem de uluslararası arenada kurumun önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

Doç. Dr. İlhan da oylamadaki fotoğrafların yıl içinde dikkati çeken gelişmelere dair olduğunu belirtti.

Akademi olarak AA'yı yakından takip ettiklerini belirten İlhan, "AA'nın hem çalışma prensiplerini hem de haberlerini öğrencilerimize örnek gösteriyoruz. 100 yıllık bir geçmişi var. Dünyadaki diğer ajanslarla yarışabilen bir güçten bahsediyoruz. Bunda çalışanların elbetteki payı büyük. Etik kurallara, haber yazımına dikkat eden bir kurum. Bu hassasiyet devam ettiği sürece nice başarılara imza atacağına inanıyoruz." dedi.