Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalış, üniversitedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleği ve basının önemli olduğunu söyledi.

Bir ülkenin gelişmesi ve demokraside ilerlemesi için basının güçlü olması gerektiğini ifade eden Çalış, "Sizlerin gazeteci olarak ne kadar önemli ve ulvi bir görev üstlendiğinizi ifade etmek istiyorum. Şahsi veya kurumsal olarak eleştirilere açığız. Bu eleştirilerin bizlerin gelişmesine, statümüzün yükselmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Göreve başlayalı 15 ay olduğunu belirten Çalış, üniversitenin 2020 yılı çalışmaları hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti:

"Üniversite olarak önemli acil tedbirler aldık. Kısa, orta ve uzun vadede tedbirler aldık. Kısa vade tedbirlerimiz çok işe yaradı. Birkaç gün önce YÖK Başkanımızla birlikteydik. Çok iyi gittiğimizi ve geçen seneye göre çok daha iyi olduğumuzu söyledi. Üniversite olarak çıtamızı hep yükselteceğiz. Bir sonraki çıtamız öncekinden daha üstte olacak. O yüzden 3 ay önce yıllık maliyet raporumuzu sunduk. Biz bunu sunmak zorunda değildik ama bir önceki yıl ne faaliyet yapmışız, bir sonraki yıl buna ne ekleyebiliriz bunu görmek istedik. Bunlar bizim için çok önemli. 2020 yılı sonunda da o yıl neler yaptığımızı açıklayacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. 2020 yılında araştırma üniversitemizi daha iyi seviyeye getirmeye çalışırken, öğrencilerimize de sosyal, kültürel ve eğitim gibi her türlü yardımcı olacağız."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Erciyes Üniversitesinin Kayseri için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

ERÜ'de 10'un üzerinde araştırma merkezi olduğunu hatırlatan Altınkaya, üniversitenin ajans ve gazeteler için büyük bir haber kaynağı olduğunun altını çizerek, bu araştırma merkezlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rektör Çalış, konuşmasının ardından günün anısına Altınkaya'ya plaket verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mustafa Çalış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı
Özlem Gültekin ile evlenen gazeteci Erhan Çelik baba oluyor Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Son Dakika Haberleri
03:30 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
03:13 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:11 Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular - Son Dakika
03:10 Boşanma aşamasında olan bir kişi ailesinin gözü önünde intihar etti - Son Dakika
03:04 BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN BİR KİŞİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 04:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]