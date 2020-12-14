Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti

14.12.2020 13:50
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın annesi Sultan Çalış vefat etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış'ın annesi Sultan Çalış vefat etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Havva Talay Çalış'ın kayınvalidesi Sultan çalış 76 yaşında vefat etti. Çalış'ın cenazesi yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verilecek. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çalış, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın annesi vefat etti - Son Dakika


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