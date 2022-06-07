Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa"

07.06.2022 16:03

Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bahar Şenliği’nde İzmir Marşı çalındı. Alanı dolduran binlerce öğrenci, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa” diye bağırararak marşa eşlik etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bahar Şenliği'nde İzmir Marşı çalındı. Alanı dolduran binlerce öğrenci, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" diye bağırararak marşa eşlik etti.

Erciyes Üniversitesi'nin 1-4 Haziran arasında düzenlediği 21'inci Öğrenci Bahar Şenliği'nin son gününde İzmir Marşı çalındı. Şenlik alanını dolduran binlerce öğrenci hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" diye bağırarak marşa eşlik etti. Bu anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa

YORUMLAR
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Erciyes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" - Son Dakika
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