Erciyes Üniversitesi'nin 1-4 Haziran arasında düzenlediği 21'inci Öğrenci Bahar Şenliği'nin son gününde İzmir Marşı çalındı. Şenlik alanını dolduran binlerce öğrenci hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa" diye bağırarak marşa eşlik etti. Bu anların görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Erciyes Üniversitesi Şenliğinde Binlerce Öğrenci İzmir Marşını Söyledi: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' - Son Dakika

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