Üniversite yerleşkesinde sıkça görülen gelengilere atfen, fakülte önünde düzenlenen etkinlikte, bando takımı gösteri yaptı ve öğrencilerin esprili bir dille kaleme aldığı "gelengi fermanı" okundu.

Kaynak: AA

Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erciyes Üniversitesinde 'Gelengi Bayramı' düzenlendi - Son Dakika

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