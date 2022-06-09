Erciyes Üniversitesinde "Gelengi Bayramı" düzenlendi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesinde "Gelengi Bayramı" düzenlendi

09.06.2022 20:42
Erciyes Üniversitesinde "Gelengi Bayramı" düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Gelengi Bayramı" gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Gelengi Bayramı" gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde sıkça görülen gelengilere atfen, fakülte önünde düzenlenen etkinlikte, bando takımı gösteri yaptı ve öğrencilerin esprili bir dille kaleme aldığı "gelengi fermanı" okundu.

Resim sergisi ve çeşitli stantların açıldığı etkinlikte, öğrenciler de konser verdi.

Programda, öğrenciler üniversitedeki anılarını anlattı, skeç sergilendi ve bilgi yarışması yapıldı.

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Kaynak: AA

Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesinde 'Gelengi Bayramı' düzenlendi - Son Dakika

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