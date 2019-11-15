Erciyes Üniversitesinde milli zirai ilaç geliştirilecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kayseri Şeker Fabrikası arasında imzalanan iş birliği protokolü ile milli ilaç geliştirme çalışması yürütülecek.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Şeker Fabrikası arasında "Şeker Pancarı Hastalık Etkeni Cercospora Beticola'ya Karşı Yavaş Salınımlı Nano Zirai İlaç Geliştirilmesi" konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Kayseri Şeker Fabrikası AR-GE Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, ERÜ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan ile Erciyes Teknopark AŞ Genel Müdürü Serhat Dalkılıç katıldı.

Akay, imza töreninde yaptığı konuşmada, Şeker Fabrikası olarak üniversite sanayi iş birliğine önem verdiklerini belirtti.

Başkan Akay, "Erciyes Üniversitesi ile şu anda yürüyen 5 projemiz var. İnşallah bu imzaladığımız protokol ile de yeni bir projenin başlangıcını yapmış olacağız. Bu projede önemli bir husus ortaya çıkacak. Şeker pancarındaki hastalıklar ile ilgili bir çalışma ortaya konulacak. Özellikle cercospora hastalığı ki şeker pancarı için en önemli hastalıklardan bir tanesi bu. Bununla mücadelede daha sağlıklı bir oluşum gerçekleştirmek için protokolün katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Bu çalışmanın başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış da Kayseri Şeker Fabrikası ile daha önce de bir iyi niyet protokolü imzaladıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Erciyes Üniversitesi, üniversite sanayi iş birliğine önem veren bir kurumdur. Bugün burada imzaladığımız protokol bu iş birliklerinden biri. Bunun bir özelliği de bizim ilaç araştırma merkezimiz ve Şeker Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından yürütülecek olması. Bizi sevindiren ve gururlandıran özelliği şu ki ilk defa milli zirai ilaç geliştirilecek. Bu çok önemli. Diğer bir özelliği de doğal olması. Diğer zirai ilaçlardaki gibi yan etkileri veya kimyasalların çok fazla olmadığı, doğal ve milli ilaç olması çok önemli. Biz her türlü desteği sanayicilerimize vermeye hazırız. Şeker Fabrikasının da özellikle AR-GE çalışmalarında, katma değeri yüksek ürünleri geliştirmede ne kadar istekli ve arzulu olduğunu biliyoruz. Biz bu iş birlikteliklerini yapmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha fazla ortak projeye birlikte imza atacağız."

Konuşmaların ardından Rektör Çalış ile Başkan Akay iş birliği protokolüne imza attı.