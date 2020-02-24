Erciyes Üniversitesine 2 bin kişilik yurt yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesine 2 bin kişilik yurt yapılacak - Son Dakika

Erciyes Üniversitesine 2 bin kişilik yurt yapılacak

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kampüs içerisine 2 bin öğrenci kapasiteli yurt yapılacağını bildirdi.

Erciyes Üniversitesine 2 bin kişilik yurt yapılacak, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kampüs içerisine 2 bin öğrenci kapasiteli yurt yapılacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda, üniversite kampüsü içerisine açılacak Genç Ofis ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılması planlanan yeni yurt binası için toplantı gerçekleştirildi.

Genç Ofis ve KYK yurt binalarının arsa ve fizibilite çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, Rektör Çalış, öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.


Genç Ofis projesi hakkında bilgiler veren Rektör Çalış, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince yapılması planlanan Genç Ofis çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Belirlediğimiz alanda öğrencilerimizin kariyer planlamaları için kolaylık sunacak Genç Ofis sayesinde, sanatsal ve sportif hizmetler daha etkin kullanılabilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ortak yürüteceğimiz bu projede tüm amacımız öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak."

KYK bünyesinde faaliyet gösterecek yurt projesine de değinen Çalış, "Üniversite olarak arsa tahsisini yapacağımız yurtlarımız toplam 2 bin kişi kapasiteli olarak planlanmaktadır. Tüm öğrencilerimize iki projemizin de hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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