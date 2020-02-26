Erciyes ve Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Erciyes ve Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor

Erciyes ve Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi

7 saat önce

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ile Fransa Alpin Kulübü'nün ortalaşa gerçekleştirdiği, 1. Uluslararası Dağ Kayağı- Alpinist Erciyes Dağı ve Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Erciyes ve Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi, System.String[]

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ile Fransa Alpin Kulübü'nün ortalaşa gerçekleştirdiği, 1. Uluslararası Dağ Kayağı- Alpinist Erciyes Dağı ve Hasan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Tekir Kapı bölgesinden hareket eden dağ kayağı ve dağcılardan oluşan 7 kişilik ekip, Çoban İni mevkisine ulaşarak kamp kurdu.

Ertesi gün zirveye hareket eden dağ kayağı ekibi şeytan sol kulvarından, Alpinist ekibi ise şeytan rotasından zirveye doğru tırmanışa geçti.

Zirveye ulaşan ekipler bir süre kamp kurduktan sonra Tekir Kapı alt istasyonuna hareket ederek tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Ekip ayrıca Hasan Dağı'nda da 5 kilometrelik yürüyüşten sonra kamp kurdu. Zirveye ulaşan ekipler bir süre kamp kurduktan Helvadede Mahallesi'ne inerek tırmanışı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Erciyes ve Hasan Dağı faaliyetine katılan sporculara ekip lideri İsmail Yılmaz tarafından sertifika takdim edildi.

Hasan Dağı, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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