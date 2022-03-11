Erciyes yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Erciyes yolu ulaşıma kapandı

11.03.2022 09:51

Erciyes yolu ulaşıma kapandı Erciyes'te kar kalınlığı 230 santim ölçüldü Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes yolu ulaşıma kapanırken, gece saatlerinden itibaren yağan 40 santim kar ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 230 santimetre olarak ölçüldü.

Erciyes yolu ulaşıma kapandı

Erciyes'te kar kalınlığı 230 santim ölçüldü

KAYSERİ - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes yolu ulaşıma kapanırken, gece saatlerinden itibaren yağan 40 santim kar ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 230 santimetre olarak ölçüldü.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes yolu ulaşıma kapanırken, kar yağışı ise etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece boyunca bölgeye 40 santim kar yağarken, toplam kar kalınlığı 230 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer; aksaklık yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarısında bulunmuştu.

Erciyes yolu ulaşıma kapandı
Erciyes yolu ulaşıma kapandı
Erciyes yolu ulaşıma kapandı

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Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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