Erciyes yolunda kar güzelliği - Son Dakika
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Erciyes yolunda kar güzelliği

6 saat önce

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

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KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.Gece saatlerinde Kayseri'de yağmaya başlayan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te de etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Erciyes yolunda ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.


Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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