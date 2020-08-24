Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2 futbol sahası yarın açılıyor - Son Dakika

Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesindeki iki saha yarın hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesindeki 2 futbol sahası yarın Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile hizmet vermeye başlıyor.

Kayseri spor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor U-19 takımlarının yer alacağı Erciyes'teki turnuva 25- 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'i cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını belirtti.

Kayseri'nin spor merkezi olma yolunda ilerlediğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayseri için önemli bir kazanım olacak. Kayseri'nin markası olan Erciyes Dağımız sadece kış turizmin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca adından söz ettirmeye başladı. Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile nihayet yapımı tamamlanan iki sahamızın açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."