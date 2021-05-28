Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklar tamam

TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıkların tamamlandığını belirterek, takımları ağırlamayı beklediklerini söyledi.

6 takımın aynı anda kamp yapabileceği FIFA standartlarında 2 adet futbol sahası, 4 soyunma odası ve 2 buz havuzu bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, şehir merkezine 20, havaalanına 25 ve Kapadokya'ya ise 50 dakikalık mesafede bulunuyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki tesislerin işletmecisi olan Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Sahalarımızın bakımı bitti. Futbol oynanacak hale geldi. Türkiye'de üst ve alt liglerde mücadele eden takımlara tanıtımını yaptık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı hocalar geldi baktı. Genel olarak çok iyi bir tesis olduğunu, burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Artık tesislerimiz hazır. Umarım bundan sonra takımları ağırlamaya başlarız. Buradaki kamp programları temmuz ayının ilk haftasında başlayıp ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek. İlk taleplere göre kampların 3-4 Temmuz'da başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.