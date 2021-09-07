Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesince, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, 6 futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin yer alacağı ek tesislerin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 12 ay boyunca farklı etkinlik yapılan bir yer olmasının yollarını aramaya devam ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç, 1850 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbol sahaları yapıldığını ve çeşitli takımların katılımıyla müsabakaların gerçekleştirildiğini anımsattı.

Bu çalışmalarla yetinmediklerini belirten Büyükkılıç, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, futbol sahaları, atletizm pisti ve fitness merkezleriyle bu alanı tamamlayacaklarını dile getirdi.

Merkezin ulaşım açısından da iyi konumda bulunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes'te yapılan çalışmaların sadece futbola odaklı olmadığını da vurguladı.

Büyükkılıç, 2019-2020 kış sezonunda Erciyes'i 2 milyon 200 bin, 2020-2021 kış sezonunda ise salgından dolayı 750 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Erciyes'te 10 otel bulunduğunu, 4 otelin de yapım aşamasında olduğunu bildiren Büyükkılıç, "Erciyes'in bu şehre getirisi bir milyar liraya ulaştı. Turizm denilen ve 'kazan kazan' politikasının en güzel örneklerinden biri." dedi.

Erciyes'in, onlarca spor etkinliği ile profesyonel anlamda ödüller aldığını ifade eden Büyükkılıç, ulusal ve uluslararası takımların yüksek irtifa kamp merkezinde kamp yaptığını, ek tesisler tamamlandığında 75 milyon liralık yatırım yapılmış olacağını kaydetti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise yıllar önce hayal edilen projelerin bir bir hayata geçtiğini ve insanların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

Aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Tamer, şunları kaydetti:

"Vaka sayıları son günlerde artmaya başladı. Kayseri ilk 5 şehir arasında. Bunun bize yakışmayan bir durum olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu durumdan korunmanın yolu aşı. Sabah istatistiki bilgiler geldi. Şu anda hastanede yatanların yüzde 52'si hiç aşı yapılmamış olanlar. Yüzde 39,2'si iki doz Sinovac aşısı yapılanlar. Yüzde 2,5'i Biontech aşısı yapılanlar. İki Biontech aşısı yapılanlar da 0,5 olarak ifade edilmiş. Yoğun bakımlardaki entübe olan hastalarında yüzde 98'i aşı olmayanlar."

Konuşmaların ardından tesislerin temeli atıldı.

Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.