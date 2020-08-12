Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 saha açılıyor

ERCİYES Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 çim futbol sahası, 20 Ağustos'ta hizmete açılacak.

Yurt dışından takımların da kamp için gelebileceği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 futbol sahasının ve soyunma odalarının yapımı tamamlandı. FIFA standartlarındaki sahalar, Erciyes'te 1860 rakımlı bölgede bulunuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, " Kayseri'nin markası olan Erciyes Dağımız sadece kış turizminin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca vereceği hizmetlerle adından söz ettirecek. Erciyes master planı çerçevesinde planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezimizde yapımı tamamlanan 2 sahanın dışında 6 futbol sahası daha yapıyoruz. 20 Ağustos'ta hizmete açılacak olan sahaların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.