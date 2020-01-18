Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "ERCP ile Ameliyatsız Tedavi



ERCP duodenoskop adı verilen özel bir endoskopi cihazı ile ağızdan girilip safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemidir." dedi.

Şenateş yaptığı yazılı açıklamada, ERCP'nin duodenoskop ile yapıldığını belirterek, "Duodenoskop, sadece ERCP yapılması için geliştirilen, normalden endoskoptan farklı (yandan görüşlü ışık kaynağı, içinden sfinkterotom gibi kateterlerin geçebildiği bir kanalı, özellikle işlemlere imkan tanıyan elevatörü, endoskoptan nispeten daha kalın) bazı özelliklere sahiptir.

Duodenoskop ile ağız yolundan girilerek yemek borusu, mide, pilor, bulnus geçilir. İnce bağırsakta safra kanalı ve pankreas kanalının ortak açıldığı ve adına Vater ampullası denilen yapıya ulaşılır. Buradan özel bazı kateterlerle (sfinkterotom, tapered kateter vb) safar kanalı, karaciğer içindeki safra yolları ve bazen pankreas kanalı incelenir. Bu inceleme esnasında, görüntü ve tanıyı netleştirmek için safra yollarına konstrast madde verilir. Hastanın tanısına göre daha ileri işlemler yapılır." ifadelerini kullandı.

Şenateş, ERCP tedavisinin, safra kesesinden safra kanalına düşen taşların çıkarılması, pankreas tümörleri, papilla tümörleri veya diğer bazı selim nedenlerden dolayı safra yollarının tıkanıklığını açılması, safra kesesi ameliyatı sırasında gelişen safra kanalı yaralanmalarının ameliyatsız tedavisinde kullanıldığını belirtti.

İşlem öncesi yaklaşık 6-8 saat aç olmanın yeterli olduğunu ifade eden Şenateş şunları kaydetti:

"İşlemden önce kan sulandırıcı ilaçlar (aspirin, clopidogrel, coumadin, heparin, rivaroxaban, enoxaparin, nadroparin ), şeker hastalığı ilaçları (özellikle insülin) kullanılıyorsa, (süre ilaca göre değişmekle birlikte) birkaç gün önceden kesilmesi gerekir. Ayrıca herhangi bir ilaca karşı allerjisi veya kalp akciğer hastalığı varsa, hastanın bunu mutlaka hekimine bildirmesi gerekir. İşlem genellikle genel anestezi dediğimiz, halk arasında narkoz denilen yöntemle yapılır. İşlem süresi ortalama 15-20 dakika sürer. Ancak bazı özel durumlarda bu süre uzayabilir."