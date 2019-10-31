Son Dakika Haberleri: Ercümend Hülakü Coşkundere: "İyi oynadık, kaybettik"
Son Dakika Spor Ercümend Hülakü Coşkundere: 'İyi oynadık, kaybettik'

Ercümend Hülakü Coşkundere: "İyi oynadık, kaybettik"

7 saat önce

- Ercümend Hülakü Coşkundere: "İyi oynadık, kaybettik"KAYSERİ - Bayrampaşa Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere, Kayserispor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası, "İyi oynadık, kaybettik" dedi.

- Ercümend Hülakü Coşkundere: "İyi oynadık, kaybettik"

KAYSERİ - Bayrampaşa Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere, Kayserispor ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası, "İyi oynadık, kaybettik" dedi.

Bayrampaşa, deplasmanda Kayserispor'a mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. En azından oynamaya çalıştık. Saha güzel, koşullar güzel top oynamaya çalıştık. İyi işler yaptık ama skor anlamında başarısız olduk. Oyun anlamında keyif veren bir oyundu. Elendik. Ligde şampiyonluk hedefi olan bir takımız. Bu oynadığımız oyunu ligde oynadığımız sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ercümend Hülakü Coşkundere: İyi oynadık, kaybettik

Türkiye Kupası, Kayserispor, Bayrampaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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