Ercüment Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ercüment Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Ercüment Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADIErcüment Doğan'ın cenazesine, ilçe protokolünün yanı sıra, ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da katıldı.

Ercüment Doğan son yolculuğuna uğurlandı (2), System.String[]

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ercüment Doğan'ın cenazesine, ilçe protokolünün yanı sıra, ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Doğan için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da "Aslen Yalovalı olan tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ercüment Doğan'ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum' mesajını paylaştı.

1965 yılında İstanbul'da doğan Ercüment Doğan, 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başlarken, oyunlarını yurtdışında da sergiledi. 2001 yılında Avrupa Birliği Türkiye'nin En İyi Çocuk Tiyatrosu ödülünü alan Doğan, pek çok dizi ve reklam filmlerinde de boy gösterdi.


Kemal Kılıçdaroğlu, Behzat Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
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