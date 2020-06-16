Ercüment Ovalı, Aşı için Tarih Verdi:

Koronavirüs salgınınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs aşısı için tarih verdi. Ovalı aşıyı ilk kez kendi üzerinde deneyeceğini açıkladı. İşte Ercüment Ovalı tarafından koronavirüs aşısı için tarih.

Ercüment Ovalı'dan Koronavirüs Aşısı için Tarih

Ercüment Ovalı, HaberTürk'ten Kübra Par'a yaptığı açıklamada, aşı için 1 Şubat tarihini verdi. Ovalı açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Aşı bulunduğunda ilk kendi üzerimizde deneyeceğiz. Bütün gruplar bunu söylüyor. İşte bu kadar iyi niyetle ve fedakârca çalışan bir bilim dünyası var Türkiye'de. Ben de aşıyı ilk kendi üzerimde deneyeceğim çünkü zaman kazanmaya çalışıyoruz. Görünen o ki yurtdışındaki gruplar aşıyı Ekim-Kasım gibi getirecekler. Biz onlardan 3 ay sonra çıkarabileceğiz."

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya "Şu an aşı üzerinde çalışan 8 grup içinde sizden başka geleneksel aşı üzerinde çalışan var mı?" sorusu yöneltildi. Ovalı şu cevabı verdi:

"2 grup daha var. Onlar da çok iyiler. Emeklerine saygı duyuyorum. Örneğin Konya Selçuk Üniversitesi'nden bir grup var, çok iyi niyetle çalışıyorlar. Özel bir firmayla iş birliği içinde müthiş işler yapıyorlar. Aşı ile ilgili TÜBİTAK'ın düzenlediği son toplantıda onlara 'Size yardım edelim' dedim. Biz ekonomik olarak güçlü bir grubuz. Böyle bir avantajımız var"

İkinci Dalga Olacak Mı?

Ercüment Ovalı ikinci dalga hakkında şunları söyledi:

"Umarım yanılırım ama Eylül sonu gibi ikinci dalganın gelebileceğini düşünüyorum. Şu an yaşadığımız artışlar ikinci dalga değil, erken bozulan tedbirlerin bir sonucu. Tekrar 2 binli rakamlara çıkabiliriz. Tek umudum mutasyon. Virüs sürekli mutasyon geçiriyor. Biz 153 ayrı varyasyon saptadık. Etkisini zayıflatacak derecede bir mutasyona uğrarsa bir sabah uyandığımızda pandemi bitmiş olabilir."