Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran korona virüs ilacı açıklaması - Son Dakika

Korona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir" açıklamasını yaptı.



Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.



Ovalı, daha önce 23 Nisan'da açıklama yapacaklarını ifade etmişti ancak ilacın beklenenden daha etkili olması üzerine hemen tedavilerde kullanılması için erken açıkladıklarını söyledi.



Ovalı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" paylaşımında bulundu. - İSTANBUL