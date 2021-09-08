Ercüment Taşdemir, Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

Ercüment Taşdemir, Türkiye Karate Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı.

Taşdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başladığımız yeni yolculukta, Türkiye Karate Federasyonu Başkan adayı olarak huzurlarınıza çıkıyorum. Amacımız, içinden geldiğimiz camiamıza el ele hep birlikte hizmet etmek ve sorun üreten değil sorun çözen bir yönetim anlayışı sergilemektir." ifadelerini kullandı.