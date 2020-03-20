Erdal Bahçıvan, Nihat Özdemir'in isteğiyle TFF'den istifa etti

TFF'de istifa... TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in isteğiyle görevinden istifa etti.
Geçtiğimiz gün maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir'e mektup yazıp sert eleştirilerde bulunan Bahçıvan'la görüşme yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, mektubun zamanlamasını manidar bulduğunu Bahçıvan'a iletti. Özdemir, mektubu gazetecilerle paylaşmasının akabinde Bahçıvan'a 'İstifa etmenizi rica ediyorum' dedi.
Bunun üzerine Bahçıvan istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen iletti. TFF'nin bugünkü toplantıda dilekçeyi kabul edeceği öğrenildi.
Öte yandan Bahçıvan, Twitter hesabından "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.