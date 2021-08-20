Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler babasına hiç benzetmedi

Erdal Beşikçioğlu ve Elvin Beşikçioğlu çifti, beraber kurdukları Tatbikat Sahnesi'yle adından söz ettirmişti. İkilinin kızları da anne ve babası gibi sahnelerde olmayı seçti. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na dizi teklifleri gelmeye başladı.

"ANNE VE BABAMI HEP GÖZLEMLİYORUM"

Tiyatro eğitimine Strasbourg'da başladı ancak bir yandan da İstanbul'da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili, "Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.

"KAMERA ÖNÜNÜN BÜYÜSÜNE KAPILMIŞTIM"

Sözlerini sürdüren Derin Beşikçioğlu, "Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim" dedi.

Diğer yandan Derin Beşikçioğlu'nu görenler, genç kızın babasından daha çok annesine benzediği şeklinde yorumlarda bulundu.