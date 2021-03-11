Erdal Beşikçioğlu'nun seyircisi online tiyatroyu sevdi

Distopik edebiyatın başyapıtlarından biri kabul edilen Ray Bradbury'nin eseri "Fahrenheit 451"& ; 12 Mart'ta, tiyatronun en kült oyunlarından olan "Bir Delinin Hatıra Defteri" ise 26 Mart'ta Seyretix platformu üzerinden izlenebilecek. Oyunların biletleri Biletix'te.& ;

Türkiye'de ilk online tiyatro prömiyerine sahne olan Fişekhane, Tatbikat Sahnesi'nin oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İşte oyun takvimi...





-Fahrenheit 451 Tarih: 12 Mart Cuma& ;



Saat: 20.30& ; & ; -Bir Delinin Hatıra Defteri



Tarih: 26 Mart Cuma& ; Saat: 20: 30& ;





