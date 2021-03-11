Erdal Beşikçioğlu'nun seyircisi online tiyatroyu sevdi
11.03.2021 12:56
Erdal Beşikçioğlu'nun pandemi nedeniyle tiyatro sezonu başında başlattığı online oyun temsilleri, seyircinin ilgisiyle devam ediyor. Oyunlar, online gösterimle Fişekhane'nin tarihi atmosferinden evlere geliyor.
Distopik edebiyatın başyapıtlarından biri kabul edilen Ray Bradbury'nin eseri "Fahrenheit 451"& ; 12 Mart'ta, tiyatronun en kült oyunlarından olan "Bir Delinin Hatıra Defteri" ise 26 Mart'ta Seyretix platformu üzerinden izlenebilecek. Oyunların biletleri Biletix'te.& ;
Türkiye'de ilk online tiyatro prömiyerine sahne olan Fişekhane, Tatbikat Sahnesi'nin oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İşte oyun takvimi...
-Fahrenheit 451
Tarih: 12 Mart Cuma& ;
Saat: 20.30& ;
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-Bir Delinin Hatıra Defteri
Tarih: 26 Mart Cuma& ;
Saat: 20: 30& ;
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