Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi "Acı Kiraz" 28 Şubat'ta vizyona girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi 'Acı Kiraz' 28 Şubat'ta vizyona girecek - Son Dakika

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi "Acı Kiraz" 28 Şubat'ta vizyona girecek

6 saat önce

Türkiye ve Makedonya ortak yapımı "Acı Kiraz" adlı film, 28 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi

Türkiye ve Makedonya ortak yapımı "Acı Kiraz" adlı film, 28 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Makedonyalı oyuncuların da yer aldığı filmde, Türkiye'den Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün rol alıyor.

Çekimleri Makedonya'nın Manastır şehrinde gerçekleştirilen film, bir yandan çaresiz bir babanın hikayesini konu alırken, diğer yandan uluslararası ortak sorunları beyazperdeye yansıtmayı amaçlıyor.

Yapımcılığını NTC Medya ve Sektör Film'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna Serdar Akar oturuyor.

Erdal Beşikçioğlu, 28 Şubat, Türkiye, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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