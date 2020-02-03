Son Dakika › Güncel › Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi 'Acı Kiraz' 28 Şubat'ta vizyona girecek - Son Dakika
Erdal Beşikçioğlu'nun yeni filmi "Acı Kiraz" 28 Şubat'ta vizyona girecek
6 saat önce
Türkiye ve Makedonya ortak yapımı "Acı Kiraz" adlı film, 28 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Türkiye ve Makedonya ortak yapımı "Acı Kiraz" adlı film, 28 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Makedonyalı oyuncuların da yer aldığı filmde, Türkiye'den Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün rol alıyor.
Çekimleri Makedonya'nın Manastır şehrinde gerçekleştirilen film, bir yandan çaresiz bir babanın hikayesini konu alırken, diğer yandan uluslararası ortak sorunları beyazperdeye yansıtmayı amaçlıyor.
Yapımcılığını NTC Medya ve Sektör Film'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna Serdar Akar oturuyor.
Son Dakika Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz