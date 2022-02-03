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ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ - Son Dakika

ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ

03.02.2022 15:53

TÜRK Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Erdal Erzincan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu.

TÜRK Halk Müziği'nin önemli isimlerinden biri olan Erdal Erzincan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Erdal Erzincan'ın bağlamasını adeta konuşturduğu geceye ilgi yoğun oldu. Konseri izlemeye gelen türkü tutkunları Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'na sığmayınca ek salon açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Deyişlerle Semahlarla Erdal Erzincan Konseri büyük ilgi gördü. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti ve çalgı grubunun da eşlik ettiği konserde Erdal Erzincan sesi ve yorumuyla geceye damga vurdu.

EK SALON AÇILDI

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nu tıklım tıklım dolduran Antalyalı türküseverler salona sığmadı. Yoğunluk üzerine AKM Perge Salonu da açıldı ve konser barkovizyon üzerinden yayınlandı. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki icra heyeti ve Oğuz Paksoy eşliğindeki çalgı grubunun eşlik ettiği konserde Erdal Erzincan sazından dökülen notalarla dinleyenleri müzik dolu bir yolculuğa çıkardı. Erdal Erzincan konservatuvardan arkadaşı olan Şef Yiğit Aktı ile dinleyenlere bir de sürpriz yaptı. Erzincan ve Aktı, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' isimli türküsünü hem çaldı hem söyledi.

ÖZDEMİR'DEN ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir konser sonunda Üstadım dediği Erdal Erzincan'a Başkan Muhittin Böcek adına çiçek takdim etti. Özdemir, 'Üstadım yüreğimize dokundunuz, gönül telimizi titrettiniz. Birçok duyguyu bize aynı anda yaşattınız bizi buradan alıp Anadolu'da karış karış bir yolculuğa çıkardınız. Size yetiştirmiş olduğunuz binlerce öğrenci ve korumuş olduğunuz Anadolu kültürü için de çok teşekkür ediyorum dedi.

SANATTAN UZAKLAŞMAYIN

Antalyalı müzikseverler ve türkü dostlarıyla buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Erdal Erzincan da Sanatın toplum üzerindeki etkisi çok fazla. Karşılaştığım bu görüntü beni çok mutlu etti. Sanattan uzaklaşmayan Antalyalıları burada görmek çok güzel. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.

ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ
ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ
ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ
ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği, Erdal Erzincan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDAL ERZİNCAN'A YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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