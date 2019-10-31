Erdal İnönü mezarı başında anıldı

Eski Başbakan Yardımcılarından ve eski SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümünün 12. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Erdal İnönü için düzenlenen anma törenine, İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vatandaşlar katıldı.

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, eşinin her geçen gün artan bir özlemle anıldığını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdal İnönü'nün Türk siyasetine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kaftancıoğlu, "Erdal İnönü, siyasete girmenin ötesinde siyaseti bir sorumluluk olarak yerine getirmiş, siyasette nezaketin, tevazu ve kibarlığın nasıl olduğunu gösterebilmiş örnek bir siyasetçimizdir. Bizler Erdal İnönü'yü nezaketiyle, tevazusuyla, kibarlığıyla anıyoruz. Erdal İnönü'nün kısa sürede Türk siyasetine yaptıkları yadsınamaz." diye konuştu.

Törende Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra mezara karanfiller bırakıldı.