Son Dakika Haberleri: Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin'in
Son Dakika Güncel Haber

Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin'in

1 saat önce

Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne Latife Tekin değer bulundu.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin'in, System.String[]

Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne Latife Tekin değer bulundu.

Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul, Asuman Kafaoğlu Büke başkanlığında toplandı.

Seçici Kurul, bu yıl 12'nci kez düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün, "Sevgili Arsız Ölüm", "Aşk İşaretleri", "Sürüklenme", "Unutma Bahçesi" ve "Buzdan Kılıçlar" gibi birçok esere imza atan Latife Tekin'e verilmesini kararlaştırdı.

Ödülün gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"29 Eylül 2019 Pazar günü toplanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin'e, toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir."

Tekin'e ödülü, 21 Ekim'de gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.

Latife Tekin, Faruk Duman, Erdal Öz, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi
Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:50:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin'in
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]