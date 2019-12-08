Son Dakika Haberleri: Erdal Sarılar: "Satılık oyuncumuz yok"
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Erdal Sarılar: "Satılık oyuncumuz yok"

6 saat önce

DG Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan ile Fenerbahçe maçından sonra bir görüşme yapacaklarını söyleyerek, "Kendi açımdan söylüyorum.

Erdal Sarılar:

DG Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan ile Fenerbahçe maçından sonra bir görüşme yapacaklarını söyleyerek, "Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. Kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok" dedi.


Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, devre arası transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarılar, ocak ayında futbolcu satmak istemediklerini belirterek, "Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. 10 milyon Euro da koysalar ne yapacağım parayı, bu mutluluğu parayla satın alamazsınız. Allah'a şükür, kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok. Parayı alıp ne yapacağız? Gideceğiz çarçur edip oyuncu alacağız. Bu takımı bir daha tutturamayacağız" şeklinde konuştu.


"Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz"


Başkanvekili Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan'la Fenerbahçe maçından sonra görüşeceklerini dile getirerek, "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile 4 hafta önce Rıza hocanın tavsiyesiyle konuştuk. Oyunculara; 'sizlerle Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz' dedik. Sezon başı teklif yapmıştık. Oyuncular; 'düşünelim' dedi. Çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Kafaları bir yere takılı değil. Mutlular, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.


"Maçlara hafta hafta bakıyoruz"


Sarılar, son olarak da Sivasspor'un son haftalardaki başarısından dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, "Rıza hocanın dediği gibi maçlara hafta hafta bakıyoruz. Sonuç nereye gider? Kazanarak gidelim, bakalım nereye gideceğimize, içinde Sivasspor sevgisi olan her yönetici şampiyonluğu düşünür. Şu an takım başarılı, herkes mutlu. Problemimiz yok. Şehrimizin de ihtiyacı var. Bizim Sivasspor'dan başka Türkiye'de ilk 5'e giren bir markamız var mı? 12 bin kişilik bir taraftar kitlemiz, sağ olsun onlar bizi hiç yalnız bırakmıyor. Onlara bir 12 binlik kitle eklersek çok iyi olacak. Valimiz de öğrencileri maçlara getiriyor. O da geleceğe yatırım için inanılmaz bir proje. Valimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Erdal Sarılar, Fenerbahçe, Sivasspor, Sarılar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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