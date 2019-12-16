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Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz
6 saat önce
Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış.
Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir de şu var; devre arasında 14 yabancıdan bir kontenjan boşaltırsak, bu hakkımızı santrfor transferinden yana kullanmak önceliğimiz olur. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:13
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