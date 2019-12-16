Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz - Son Dakika Spor

Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz

6 saat önce

Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış.

Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz, System.String[]

Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir de şu var; devre arasında 14 yabancıdan bir kontenjan boşaltırsak, bu hakkımızı santrfor transferinden yana kullanmak önceliğimiz olur. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" diye konuştu.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:13 
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