Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı.
Acıbadem Hastanesine kaldırılan Erdal Torunoğulları'nın ameliyata alındığı belirtildi.
Ameliyat ile ilgili Acıbadem Hastanesi yetkililerinin açıklama yapacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:00
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