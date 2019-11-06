Son Dakika Haberleri: Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika Spor Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!

Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı.

Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı.


Acıbadem Hastanesine kaldırılan Erdal Torunoğulları'nın ameliyata alındığı belirtildi.


Ameliyat ile ilgili Acıbadem Hastanesi yetkililerinin açıklama yapacağı ifade edildi.

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Erdal Torunoğulları, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:00 
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Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
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