Erdal Torunoğulları neden istifa etti?
1 saat önce
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, kulüpten istifa etme sebebini duhuliye.com'a anlattı.
Beşiktaş
'ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları
, kulüpten istifa etme sebebini duhuliye.com'a anlattı. Duhuliye.com'dan Erdal Cömert'in sorularını yanıtlayan Erdal Torunoğulları, neden istifa ettiğini, istifadan neden döndüğünü ve yönetime seçildikten sonra yaşadığı sorunları bu videoda anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:00
23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı Hayvansever vatandaş selde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi