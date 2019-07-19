Son Dakika Haberleri: Erdal Torunoğulları neden istifa etti?
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Erdal Torunoğulları neden istifa etti?

1 saat önce

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, kulüpten istifa etme sebebini duhuliye.com'a anlattı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, kulüpten istifa etme sebebini duhuliye.com'a anlattı. Duhuliye.com'dan Erdal Cömert'in sorularını yanıtlayan Erdal Torunoğulları, neden istifa ettiğini, istifadan neden döndüğünü ve yönetime seçildikten sonra yaşadığı sorunları bu videoda anlattı.
Erdal Torunoğulları neden istifa etti?
Beşiktaş, Spor

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:00 
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