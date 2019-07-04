Son Dakika Haberleri: Erdek-Avşa-Marmara Adası deniz otobüsü seferleri başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Erdek-Avşa-Marmara Adası deniz otobüsü seferleri başlıyor

1 saat önce

Çanakkale Boğazı ile adalar hattı ve Güney Marmara'da deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ'ın Erdek-Avşa-Marmara adası seferleri yarın başlıyor.

Erdek-Avşa-Marmara Adası deniz otobüsü seferleri başlıyor, System.String[]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattı ve Güney Marmara'da deniz ulaşımı hizmeti veren GESTAŞ'ın Erdek-Avşa-Marmara adası seferleri yarın başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamada, Güney Marmara hattında halen bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığına devam eden GESTAŞ'ın, adalar arasındaki ulaşımı daha da hızlandırmak amacıyla deniz otobüsü seferleri düzenleyeceği duyuruldu.
İlk seferi yarın yapılacak deniz otobüsüyle Erdek-Avşa Adası ulaşım süresinin 45 dakikaya ineceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haftanın her günü Erdek'ten saat 09.00'da hareket edecek deniz otobüsü, 09.45'te Avşa'da, 10.15'te Marmara Adası'nda olacak. Hafta içi Marmara Adası'ndan saat 18.30'da hareket edecek Conkbayırı deniz otobüsü, 19.00'da Avşa'dan kalkacak, 19.45'te Erdek'te olacak. Hafta sonunda ise akşam dönüş saati 45 dakika geç olacak. 19.15'te Marmara Adası'ndan başlayacak sefer, 19.45'te Avşa'dan yolcusunu alacak, 20.30'da Erdek'te olacak."
Açıklamada, Erdek'ten Avşa'ya veya Marmara Adası'na yolcu biletinin 35 lira, öğrenci biletinin 25 lira, Avşa-Marmara bilet fiyatının ise 15 lira olduğu bilgisine de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:22 Kaynak: AA
Marmara, Güney, Erdek, Avşa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:56:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek-Avşa-Marmara Adası deniz otobüsü seferleri başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]