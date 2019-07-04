Son Dakika Haberleri: Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor
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Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor

23 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ile Marmara ilçeleri arasında deniz yolculuğu süresi 45 dakikaya iniyor.

Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ile Marmara ilçeleri arasında deniz yolculuğu süresi 45 dakikaya iniyor.

Güney Marmara Hattı'nda bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığını yapan Gestaş Deniz Ulaşım, adalar arasında ulaşımı daha da hızlandıracak deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. 5 Temmuz'da ilk seferini gerçekleştirecek deniz otobüsü seferleriyle Erdek- Avşa arası 45 dakikaya düşecek. Haftanın her günü yapılacak seferler, sabah gidiş, akşam dönüş şeklinde olacak.

Haftanın her günü Erdek'ten 09: 00'da hareket edecek deniz otobüsü, 09.45'te Avşa'da; 10.15'te Marmara Adası'nda olacak. Hafta içi Marmara Adası'ndan saat 18.30'da yapılacak Conkbayırı deniz otobüsü, 19.00'da Avşa'dan kalkacak, 19.45'te Erdek'te olacak. Hafta sonunda ise, akşam dönüş saati 45 dakika geç olacak. 19.15'te Marmara Adası'ndan başlayacak sefer, 19.45'te Avşa'dan yolcusunu alacak; 20.30'da Erdek'te olacak.

Sadece yaya yolcu taşıyacak Gestaş Deniz Otobüsü'nün Erdek'ten Avşa ve Marmara Adası yaya yolcu fiyatı 35 TL, öğrenci fiyatı ise 25 TL. Avşa ile Marmara Adası arası tam yaya ve öğrenci fiyatı 15 TL. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
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