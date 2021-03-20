Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok - Son Dakika

Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok

20.03.2021 18:51
Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok, System.String[]

Tüm dünyadaki etkisini sürdüren, risk haritasında halen Balıkesir'in de "kırmızı" olarak yer aldığı korona virüs, Erdek'te de alarm veriyor.

Tüm dünyadaki etkisini sürdüren, risk haritasında halen Balıkesir'in de "kırmızı" olarak yer aldığı korona virüs, Erdek'te de alarm veriyor. Ancak Erdek'in Ballıpınar Mahallesi'ne korona virüs giremedi. Mahallede bugüne dek hiçbir pandemi-19 vakası görülmedi.

Ballıpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarda korona virüs vakalarına neden rastlanmadığı sorusuna cevap arayan diğer bölge sakinleri ise bu mahallede yaşayanların balık, fasulye ve mor soğanı yoğun tükettikleri bilgisine ulaştı.

Balık, fasulye ve mor soğanın yoğun tüketilmesinin yanı sıra, mor soğanın üretim diyarı olarak bilinen 170 hane 450 kişi nüfusa sahip Ballıpınar Mahallesi'nin Muhtarı Necmi Sezer, "Köyümüz deniz kıyısında bulunuyor. Tescilli mor soğanı fasulye ve balık ile birlikte çok tüketiyoruz. Bilindiği gibi kırmızı soğanın faydaları çok. Uzmanlar, mor soğanın çeşitli yararlarını dile getiriyor. Mor soğanın birçok yararlarından bazıları ise şöyle: İdrar yollarındaki ağrılara karşı çok etkilidir. Ağrıyan yerin üzerine konulduğu takdirde ağrıları azaltır. Vücuttaki kesikler ve yanık yaraların üzerine mor soğan suyu sürmek, mikropları öldürmesi açısından önemli ve etkilidir. Şeker hastalığına karşı mor soğan yemek oldukça etkili ve önemlidir. Mor soğan, safra kesesi salgısını artıran özelliğe sahiptir ki, bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler. Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı mor soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir. Günde üç kez yemekten önce bir yemek kaşığı soğan suyu içilmesi çok yararlıdır. Mor soğan süt karışımı tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Çabuk kırılan ayak ve el tırnakları mor soğan suyu ile ovulursa büyük yarar sağlar. Burun kanamasını durdurmak için mor soğan kullanılır. Kanı durdurmak için mor soğan ikiye kesilip, yarısı burnun önkısmına bağlanmalıdır. Mor soğan, nasırları kaldırmada da etkilidir. Bunun için mor soğan, sirkenin içinde kaynatılıp, nasırlı bölgeye bağlanmalıdır. Bu işlem birkaç kez tekrarlanınca nasır ortadan kalkar. Göğüs şişliği ve bağırsak iltihaplarını önlemek için çiğ yumurta sarısı, taze tereyağı, iyice ezilmiş kimyon tohumu ve fazla miktarda soğan suyu karıştırılıp günde üç kez birer yemek kaşığı yenildiği takdirde çok yarar sağlar" dedi. - BALIKESİR

Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok
Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok
Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok
Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok
Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdek Ballıpınar'da korona virüse geçit yok - Son Dakika


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