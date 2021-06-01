Erdek-Bandırma hattında otobüs ücretleri zamlandı

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıyan otobüslerin taşıma ücretine yüzde 29 zam geldi.

Erdek-Bandırma hattında yolcu taşıma ücretine yaz fırsat bilinip zam yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. bünyesinde Erdek-Bandırma hattında toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi midibüslerin de sivil yolcu ücreti 7 lira 75 liradan 10 liraya yükseldi. Öğrenci ve 65 yaş yukarı vatandaşlar ise 7 lira ücret ödeyecek.

Erdek-Bandırma hattı toplu yolcu taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifesi; Erdek-Bandırma arası 10 TL, Erdek-Düzler arası (kahvehaneler) 5 lira 50 TL, Erdek-Tatlısu arası (yol ayrımı) 7 lira 50 TL, Düzler-Bandırma arası 7 lira 50 TL, Çeltikçi-Bandırma arası 10 TL ve Erdek-Bandırma arası (öğrenci ile 65 yaş ve üzeri) 7 TL olarak belirlendi.

Erdek-Bandırma hattı toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası, vatandaşlar yüzde 29 oranındaki ücret artışına tepkilerini dile getirdi. - BALIKESİR