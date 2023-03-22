Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı

Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.
Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.T.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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