Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı - Son Dakika
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Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı

22.03.2023 13:42

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, öğlen saatlerinde belediye binasından çıkarken bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karışık hastaneye kaldırılırken, saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.T.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a bıçaklı saldırı - Son Dakika
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