ERDEK BELEDİYE BAŞKANI, BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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ERDEK BELEDİYE BAŞKANI, BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI

22.03.2023 18:01

BALIKESİR'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

BALIKESİR'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yapan Balıkesir Valiliği, 22.03.2023 Çarşamba günü saat 11.05 sıralarında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık Belediye binası yakınında iki kişi tarafından yapılan saldırı sonucunda bacağından yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır. Genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde yakalanarak göz altına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. dedi.

Kaynak: DHA
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