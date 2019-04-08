Son Dakika Haberleri: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Mazbatasını Aldı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Mazbatasını Aldı

38 dakika önce

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz ay görevden alınan ve belediye başkan adayı olarak tekrar seçilen Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, mazbatasını aldı.

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Mazbatasını Aldı, System.String[]
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz ay görevden alınan ve belediye başkan adayı olarak tekrar seçilen Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, mazbatasını aldı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den seçime giren ve resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak, yeniden başkan seçilen Hüseyin Sarı'ya mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Çiğdem Sevmiş verdi. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, bir grup partili ve meclis üyeleriyle birlikte Öğretmenevi binasındaki seçim kuruluna gelen Sarı ve 9 meclis üyesi mazbatalarını aldıktan sonra, Cumhuriyet Alanı'na gelerek burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve belediye binasında kutlamaları kabul etti.

2014 yılında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, hak mahrumiyeti cezası almış ve yargıtay tarafından da onanan cezası nedeniyle 18 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. Seçime girmesine engel bir durumun olmadığı için Millet İttifakı'nın adayı olarak yerel seçimlere katılan Hüseyin Sarı, 4. kez Erdek Belediye Başkanı seçildi. 

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:46 Kaynak: DHA

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