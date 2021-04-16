Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde - Son Dakika

Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde

16.04.2021 22:35
Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde, System.String[]

Erdek İlçesi Çakıl İlkokulu öğrencileri, Kahramanlar Kulübü eTwinning projesinde yer aldı.

Erdek İlçesi Çakıl İlkokulu öğrencileri, Kahramanlar Kulübü eTwinning projesinde yer aldı. Erdek İlçesi Çakıl İlkokulu anasınıfı öğretmeni İlknur Tosun işbirliğiyle yürütülen Kahramanlar Kulübü eTwinning projesinde 6 ülkeden toplam 26 öğretmen ve öğrencileri yer alıyor.

Bu projede öğrencilerin çevresindeki güzellikleri keşfetmeleri, sosyal konularda farkındalık kazanmaları, yaşadığı dünyayı neden sevmesi gerektiğinin farkına varmaları, hak görev ve sorumluluklarını öğrenebilmeleri hedefleniyor. Projede doğaya karşı sorumluyuz, toprağa bir iyilik yap, su günü kutlaması, hayvan dostlarımız için yapabileceklerimiz, atık sorunu, nesiller tükeniyor etkinlikleri yapılacak.

Kahraman olmak için süper güçlere, parlak elbiselere gerek olmadığını işaret eden Öğretmen Tosun, "İhtiyacınız olan sevgi, saygı hoşgörü ve biraz da cesaret. Bir grup gönüllü çocuk ile Kahramanlar Kulübü'nü kurduk. Bizim kahramanlarımız gökyüzünde pelerinleriyle uçmayacak ya da bileklerinden çıkan örümcek ağları ile duvarları tırmanmayacak. Bizim kahramanlarımız doğayı sevecek, canlıların yaşama hakkına saygı duyacak, daha güzel yaşanılabilir bir dünya için çözüm üretecek" diyerek sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde
Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde
Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde
Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde

Öğretmen, Erdek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdek-Çakıl İlkokul öğrencileri 'Kahramanlar Kulübü'nde - Son Dakika


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