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Erdek'de  batık geminin son parçası çıkartılıyor

3 saat önce

BALIKESİR'in Erdek İlçesi Narlı Mahallesi'nde 6 yıl önce batan Pasha isimli kuru yük gemisinin son parçası olan makine dairesi denizden çıkarılıyor.

Erdek'de  batık geminin son parçası çıkartılıyor, System.String[]

BALIKESİR'in Erdek İlçesi Narlı Mahallesi'nde 6 yıl önce batan Pasha isimli kuru yük gemisinin son parçası olan makine dairesi denizden çıkarılıyor.

2013 yılının Eylül ayında, ambarlarında sunta, güvertesinde ise konteyner bulunan Pasha isimli kuru yük gemisi, Marmara Adası açıklarında yük kayması sonucunda yan yatmış, daha sonra Narlı İskelesi'ne ulaşabilmiş ancak burada batmıştı. Narlı Sahili'nde denizin dibinde yatan ve uzun süredir çıkarılamayan Pasha isimli gemi, geçtiğimiz mayıs ayından beri parçalanarak denizden bölümler halinde çıkarılmaya başlamıştı. Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, geçtiğimiz mayıs ayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptıkları yazılı müracaat sonrasında, geminin denizden çıkarılması çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Narlı İskelesi önlerinde batık durumda olan geminin, bayramdan önce parçalanma işleminin başlatıldığını, denizin dibinde kalan makine dairesi bölümü olan enkazının tamamının da balonla su yüzeyine çıkarıldığını belirten Muhtar Dağtekin, "Mahalle halkım için bu iskele ekonomik açıdan çok önemliydi. Denize açılan balıkçılar iskelemize yanaşıp dükkanlardan kumanya alışverişi yapıyorlar. Bu iskelede batık olarak duran gemi yüzünden, büyük tekneler yanaşamıyorlardı. Neyse ki bu enkazdan kurtuluyoruz" dedi.

Narlı, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
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