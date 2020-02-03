Erdek'e 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdek'e 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Erdek'e 100 milyon TL'lik yatırım

6 saat önce

BASKİ, SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe olarak yapılacak olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi'nde son aşamaya geldi.

Erdek'e 100 milyon TL'lik yatırım, System.String[]

BASKİ, SUKAP kapsamında yüzde 50'si hibe olarak yapılacak olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi'nde son aşamaya geldi. Yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olacak projeyle ilçenin altyapısı yenilenecek, Erdek Körfezi kirlilikten kurtulacak.


Şehirdeki altyapının eksikliklerinin giderilmesi, su kalitesinin ve hizmet standardının artırılması amacıyla yatırımlarına devam eden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) aynı zamanda Marmara Denizini kirleten unsurları da ortadan kaldıracak çevreci yatırımları hayata geçiriyor. Bandırma'nın ardından Erdek için çalışmalara başlayan BASKİ, yıllardır derin deniz deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Erdek Körfezi'ndeki kirliliği önleyecek olan "Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi"nde son aşamaya geldi. 2020 yılı yatırım planlaması dahilinde bulunan ve yaklaşık 100 milyon bütçeli proje, İLBANK A.Ş. tarafından Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri kapsamında yüzde 50'si hibe olarak yapılacak.


62 Bin 750 Kişilik ileri biyolojik arıtma tesisi


Erdek'i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüme getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkılarak, yapımına en kısa sürede başlanacak. Yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olması planlanan proje kapsamında 62 bin 750 kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisi, 50 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 6 bin 800 metre terfi hattı inşa edilecek. Kurulacak olan SCADA Sistemi ile tesisin online olarak uzaktan takibi sağlanacak. - BALIKESİR

Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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