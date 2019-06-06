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Erdek'e bayramda ziyaretçi akını

44 dakika önce

Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

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Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Balıkesir'e bağlı Güney Marmara Bölgesi'nin turistik ilçesi Erdek, ramazan bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle Erdek'i tercih eden tatilciler sahili doldururken plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. Yeşilin her tonu ile denizin mavisinin bütünleştiği doğasıyla ilgi çeken antik Kyzikos Kenti ile bütünleşen, sahilleri az dalgalı denizi ile ilgi gören Erdek, Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen dolarken, çevre ilçelerden de günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen dolarken, en gözde plajların başında gelen Çuğra ve Kanava plajlarında neredeyse şemsiye açacak yer kalmadı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Şemsi Tebrizi, Ramazan Bayramı, Balıkesir, Erdek, Güncel
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