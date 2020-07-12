Erdek'e hafta sonu tatilci akını - Son Dakika

Erdek'e hafta sonu tatilci akını

Türkiye'nin ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Erdek, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye'nin ve bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Erdek, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Sahillerde ve kumsallarda neredeyse adım atacak yer kalmazken, çok sayıda tatilcinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

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Güney Marmara Bölgesi'nin en gözde tatil yörelerinden Erdek'te, hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Çevre il ve ilçeler ile ulaşımın sağlandığı Erdek- Bandırma karayolundan, Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Erdek'e giriş yapan araç sayısında yoğun artış yaşandı. Cuma günü akşamdan sonra başlayan hareketlilik cumartesi gün boyu sürdü. Yüzlerce araç ve binlerce tatilci Erdek'in yanı sıra tatil yapılabilecek kırsal mahalleleri adeta istila etti.


Polis ekipleri sık sık anons yaparak tatilcileri sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları için uyardı. Tatilcilerin bir bölümü kurallara uyarken, çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeye uymaması ve maske takmaması dikkat çekti.


Pazar günü akşam saatlerinde ise tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Memleketlerine dönmek üzere hareket eden tatilcilerin araçları Erdek-Bandırma karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonu yaşanan yoğunluk pandemi sürecinde üç ay işyerleri kapalı kalan esnafı sevindirse de, ilçe sakinleri salgın riski nedeniyle endişeli olduklarını belirttiler. - BALIKESİR

Bandırma, Türkiye, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdek'e hafta sonu tatilci akını - Son Dakika Ekonomi
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