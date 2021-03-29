Erdek'e ikinci konut akını - Son Dakika

Erdek'e ikinci konut akını

29.03.2021 00:24
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Korona virüs salgınının artış gösterdiği Erdek, hafta sonlarında çevre il ve ilçelerde ikamet eden vatandaşların akınına uğruyor.

Korona virüs salgınının artış gösterdiği Erdek, hafta sonlarında çevre il ve ilçelerde ikamet eden vatandaşların akınına uğruyor. Sıkı korona virüs denetimlerine rağmen hafta sonlarını Erdek'te geçirmek isteyen, ikinci konutu olan yazlıkçıların yanı sıra konutu olmayan vatandaşlar, korona denetimlerinin yapıldığı kontrol noktasına ulaşana kadar araçlarıyla uzun konvoylar oluşturuyor.

Koronavirüs vakalarının arttığı 5 il arasında yer alan Balıkesir'de, Bandırma ve Erdek, artışın hızla arttığı ilçeler olarak gösteriliyor. Bandırma ve Erdek'te vaka sayılarında yaşanan artışın önlenebilmesi için "Dinamik Denetim" ekiplerince, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde BAGFAŞ Fabrikası önünde kontrol noktası oluşturuldu. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalmak istemeyen, Erdek'te 2. konuta sahip yazlıkçıların yanı sıra konutu olmayan vatandaşların hafta sonlarını ilçemizde geçirmekte ısrar etmeleri ilçe halkı tarafından endişeyle izleniyor. Erdek ve bağlı kırsal mahallelerde faal çay bahçeleri olmadığının bilinmesine rağmen, "yüzyılın en büyük salgını" olarak nitelenen bu hastalığa aldırış etmeden çevre il ve ilçelerden Erdek'e gelmekte ısrar edilmesi ilçe halkının yoğun tepkilerine yol açıyor.

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesinden dolayı cumartesi günleri, Erdek ve denize kıyısı olan kırsal mahallelerde kumsallar adeta piknik alanına dönüşüyor. Kumsallara yayılan vatandaşlar, kendilerine göre maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını öne sürüyor. İlçede devam eden önlemlere rağmen çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler için sahada görevli "Dinamik Denetim" ekipleri tarafından önlemlerin daha fazla artırılmasını isteyen Erdek halkı, hafta içinde çekilen bunca kısıtlama ve sıkıntıya karşı böyle giderse korona vakalarındaki artışın azalmayacağını, aksine daha da yükseleceği dile getiriliyor.

Diğer yandan Erdek'te kısıtlamanın sakin geçtiği, vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, kurallara uymayanlara ise görevlilerce idari yaptırım cezasının uygulandığı görüldü. - BALIKESİR

Erdek'e ikinci konut akını
Erdek'e ikinci konut akını
Erdek'e ikinci konut akını
Erdek'e ikinci konut akını
Erdek'e ikinci konut akını

Koronavirüs, Balıkesir, Hisarcık, Erdek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdek'e ikinci konut akını - Son Dakika


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