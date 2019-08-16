Erdek'e yeni komutan
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku tayin edildi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
'in Erdek
İlçe Jandarma
Komutanlığına Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku tayin edildi.
Haziran ayında Diyarbakır
'a atanan Volkan Kocatürkten boşalan Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku getirildi. Erdek'teki görevine başlayan Halil İbrahim İlanku, sorumluluk alanı içindeki Paşalimanı
adasında incelemelerde bulundu. Hakkari
'den Erdek'e atanan İlanku'nun görevde 10 yılını doldurduğu ve Kütahya
doğumlu olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
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