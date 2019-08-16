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Erdek'e yeni komutan

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku tayin edildi.

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Balıkesir'in Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku tayin edildi.

Haziran ayında Diyarbakır'a atanan Volkan Kocatürkten boşalan Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku getirildi. Erdek'teki görevine başlayan Halil İbrahim İlanku, sorumluluk alanı içindeki Paşalimanı adasında incelemelerde bulundu. Hakkari'den Erdek'e atanan İlanku'nun görevde 10 yılını doldurduğu ve Kütahya doğumlu olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir, Jandarma, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
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