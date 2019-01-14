Son Dakika Haberleri: Erdek Halk Eğitim'den "Bağlama" Kursu

Erdek Halk Eğitim'den "Bağlama" Kursu

45 dakika önce

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Bağlama kursu" 3 aydır devam ediyor.

Erdek Halk Eğitim'den
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Bağlama kursu" 3 aydır devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezinde devam eden bağlama kursu hakkında bilgi veren Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, "2018-2019 eğitim-öğretim döneminde bağlama kursumuzu 3 ay önce başlatmıştık. Ceylan Akkaya eğitmenliğinde 13 kursiyerimiz bağlama dersi almaya devam ediyor" dedi

Bağlama kursu hocası Ceylan Akkaya ise "Kursumuz üçüncü ayını tamamlarken, kursiyerlerimizin özverili çalışmaları ile Türk Halk Müziğimizin seçkin türkülerini bağlamamızla icra etmekteyiz. Yine ileriye dönük projelerimiz içerisinde Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde bir Aşık Veysel sanat ortamı kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Bu sanat ortamı da gerçekleştiğinde daha geniş topluluklarla, ilçede türkü sever dostlarımızla buluşmayı planlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Bağlama, Erdek, Güncel
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