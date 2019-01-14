Erdek Halk Eğitim'den "Bağlama" Kursu
45 dakika önce
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Bağlama kursu" 3 aydır devam ediyor.
Erdek
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan "Bağlama
kursu" 3 aydır devam ediyor.
Halk Eğitim Merkezinde devam eden bağlama kursu hakkında bilgi veren Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, "2018-2019 eğitim-öğretim döneminde bağlama kursumuzu 3 ay önce başlatmıştık. Ceylan Akkaya eğitmenliğinde 13 kursiyerimiz bağlama dersi almaya devam ediyor" dedi
Bağlama kursu hocası Ceylan Akkaya ise "Kursumuz üçüncü ayını tamamlarken, kursiyerlerimizin özverili çalışmaları ile Türk Halk Müziğimizin seçkin türkülerini bağlamamızla icra etmekteyiz. Yine ileriye dönük projelerimiz içerisinde Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde bir Aşık Veysel
sanat ortamı kurma çalışmalarımız da devam ediyor. Bu sanat ortamı da gerçekleştiğinde daha geniş topluluklarla, ilçede türkü sever dostlarımızla buluşmayı planlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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