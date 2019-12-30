Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

Erdek'te 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.



Erdek İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi görevlileri, etiketlemelerde ürün türü, menşe ve özellikleri ile ürün içerinin doğru yazılması konularında uyarılarda bulundu. Aynı tipte olan ürünlere yanlış özellikler yazılması ya da ikame ürünlere yanıltıcı içeriklerin koyulmasının yasak olduğu konularına değinen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi görevlilerince, etiketlerin şekil şartlarının ve içeriğinin nasıl olması konularında bilgi verildi. Gıda Birimi görevlileri şu bilgileri aktardı:



"Gıdanın adı, bileşen listesi, alerjen bildirimleri, belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının zaman zaman miktarlarının belirlenmesi gerekir. Bunlar mevzuatı saklı kalmak koşuluyla diye zaten yönetmelikte belirtiliyor. Gıdanın net miktarı, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ya da Son Tüketim Tarihi (STT), özel muhafaza koşulları, gıda işletmecisinin adı, ticari unvanı, adresi, kayıt numarası veya tanımlama işareti, menşe ülke, gerekiyorsa kullanım talimatı, alkol bileşenleri içerenlerde alkol derecesi ve beslenme bildirimi etiket üzerinde bulunması gereken zorunlu bilgilerdir. 31 Aralık 2019 itibariyle yürürlüğe girecek olan 'Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği', tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemenin yanı sıra gıdaların etiketlenmesi, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili genel kurallar, gereklilikler ve sorumlulukları belirliyor".



Seminere Erdek'te gıda üretimi yapan işletmeler ile toplu tüketim yerleri işletmelerinin sahipleri katıldı. - BALIKESİR