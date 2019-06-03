Son Dakika Haberleri: Erdek'in Turan Mahallesi meydanına Türk bayrağı dikildi
Son Dakika Güncel Haber

Erdek'in Turan Mahallesi meydanına Türk bayrağı dikildi

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı Turan Mahallesi meydanına muhtarlık tarafından Türk Bayrağı dikildi.

Erdek'in Turan Mahallesi meydanına Türk bayrağı dikildi, System.String[]
Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı Turan Mahallesi meydanına muhtarlık tarafından Türk Bayrağı dikildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Turan Mahallesi Muhtarlık görevine getirilen Rıdvan Dolan, geçtiğimiz günlerde Turan Mahallesi meydanındaki Atatürk Büstü'nde tadilat ile çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirmişti. Muhtarlığın kendi imkanları ile Turan Mahallesi meydanında bulunan Atatürk büstünde yapılan tadilatın ardından, şimdi de meydana bayrak direği ve 5 metre dev Türk bayrağı asıldı. Tüm bu çalışmaların sona ermesinin ardından, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mahallenin tüm sokakları muhtarlığın kendi imkanlarıyla önce temizlendi ardından yıkandı. Turan Mahallesi Muhtarı Rıdvan Dolan, 9 günlük bayram tatili için Turan Mahallesi'ni tercih eden tatilcileri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini kaydetti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:16 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MALATYA Pütürge'de, 2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlandı Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 21:28:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek'in Turan Mahallesi meydanına Türk bayrağı dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]