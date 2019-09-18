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Erdek iş kazası mağduru genç için seferber oldu

58 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz başında işyerini hazırlarken elektirik akımına kapılarak ağır yaralanan 30 yaşındaki Niyazi Algıç için yardım kampanyası düzenlendi.

Erdek iş kazası mağduru genç için seferber oldu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz başında işyerini hazırlarken elektirik akımına kapılarak ağır yaralanan 30 yaşındaki Niyazi Algıç için yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyada 70 bin 716 TL, 400 euro yardım yapıldı.


Aile çay Bahçesine koyulan şeffaf bir sandığa bağışta bulunan vatandaşlar büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Ayrıca o gün işyerinin tüm geliri ve personel maaşı da sandığa atıldı. Gece 23.30'da bağışların sayımı yapıldığında yardım sandığından 70 bin 716 TL, 400 euro çıkması herkesi duygulandırdı. Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden işletme sahibi Melih Beycan, "Böylesine bir anlamlı bir kampanyaya bu kadar yüksek katılım gösterilmesi bizleri çok duygulandırdı. Burada genç bir kardeşimizin sağlığı söz konusu, yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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